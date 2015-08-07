Импорт товаров в Россию из дальнего зарубежья сократился на 40%

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

За первое полугодие текущего года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию сократился и составил в денежном эквиваленте порядка 90,5 миллиарда долларов.

Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС), по сравнению с аналогичным периодом 2014 года этот показатель сократился на 39,6 процента.

В июле текущего года эта цифра составила 13,8 миллиарда долларов и по сравнению с первым месяцем лета увеличился на 3,9 процента. А вот по сравнению с июлем прошлого года упала в 1,8 раза (примерно на 44,5%).

Кроме того, за этот период по сравнению с июлем 2014 в два раза уменьшились закупки продукции машиностроения, в 1,7 раза текстильных изделий и обуви, в 1,6 продовольственных товаров, в 1,5 раза химической продукции.

В импорте продовольственных товаров в 6,4 раза сократились закупки молочных продуктов, овощей – в 2,4 раза, зерновых культур – в 2,3 раза, мяса и субпродуктов – в 2 раза, рыбы – в 1,7 раза, алкогольной и безалкогольной продукции – в 1,6 раза, фруктов – в 1,6 раза, сахара – на 20,1 процента, табака – на 2,1 процента. Вместе с тем ввоз растительного масла увеличился на 20,9 процента.

Среди товаров химической промышленности сократился импорт мыла и синтетических моющих средств на 37,4 процента, полимеров и каучука – на 37,1 процента, фармацевтической продукции – на 36,2 процента, парфюмерно-косметических товаров – на 26,9 процента, продуктов органической и неорганической химии – на 17,8 процента.

В группе текстильных изделий и обуви снизились закупки трикотажного полотна в 2,3 раза, обуви – в 1,9 раза, трикотажной и текстильной одежды – в 1,7 раза.

Импорт машиностроительной продукции уменьшился за счет сокращения закупок летательных аппаратов в 7,5 раза, частей железнодорожных локомотивов – в 7,2 раза, средств наземного транспорта – в 2,2 раза.

Напомним, в середине июня Евросоюз продлил санкции в отношении России сроком на полгода. Они будут действовать до 31 января 2016 года.

Санкции запрещают экспорт товаров военного и двойного назначения из ЕС, оборудования для нефтяных разработок и ограничивают финансирование российских оборонных концернов. Кроме того, запрещено долговое финансирование "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", а пяти крупнейшим банкам запрещается выдавать кредиты на сроки более месяца.

Параллельно с этим ЕС продлил экономические санкции в отношении Крыма. Санкции ввели в рамках "европейской стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России".