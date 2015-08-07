За полгода число договоров долевого строительства выросло на 16%

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Количество договоров долевого строительства за первую половину этого года увеличилось в Москве на 16 процентов. Об этом в ходе совещания по оперативным вопросам в правительстве Москвы сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Общий объем средств столичных дольщиков оценивается в 572 миллиарда рублей. Всего с привлечением денег граждан в Москве строятся свыше 400 жилых домов. По итогам проверок с застройщиков взыскано штрафов на сумму 57,3 миллиона рублей.

В то же время спрос на долевое строительство жилья стабильно растет. Если в 2012 году договоров ДДУ было 18 586, то в 2015 их стало в три раза больше – 59 243.

Недавно первый вице-премьер России Игорь Шувалов поставил задачу до 2020 года перейти к новой системе приобретения готового жилья, которая позволит поэтапно перейти от системы долевого строительства к приобретению только готового жилья.

При этом застройщики смогут привлекать средства граждан на ранних этапах строительства. Финансирование будет вестись через спецсчет в банке и под банковскую гарантию.

Таким образом, будет обеспечено финансирование полной стоимости проекта, и строительство будет завершено в срок. В результате этой реформы должно исчезнуть понятие "обманутый дольщик".