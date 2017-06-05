Форма поиска по сайту

05 июня 2017, 12:36

Экономика

Новые "Пираты Карибского моря" возглавили российский кинопрокат

Фото: IMDb.com

Фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" вторую неделю удерживает лидерство в российском кинопрокате. Согласно данным портала "Кинобизнес", на сегодня кассовые сборы фильма составляют почти два миллиарда рублей.

Пятая часть популярной франшизы вышла в российский прокат 25 мая. В день премьеры фильм собрал 237 миллионов рублей. Общая сумма сборов составила 1,79 миллиарда рублей. Фильм посмотрели более 3,77 миллионов российских зрителей.

В фильме Йоахима Роннинга и Эспен Сандберг герой Джонни Деппа капитан Джек Воробей противостоит капитану команды мертвецов Салазара по кличке Морской Мясник (Хавьер Бардем).

На втором месте по сборам очередная экранизация комиксов DC "Чудо-женщина", собравший 225 миллионов рублей. На третьей строчке – комедия по мотивам культового сериала 1980-х "Спасатели Малибу" с Заком Эфроном и Дуэйном Джонсоном (98,3 миллиона рублей).

Премьера первой части серии "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины" состоялась в 2003 году. Фильм собрал в 654 миллиона долларов. В 2006 году вышел сиквел – его сборы составили более миллиарда долларов. Третья часть вышла в 2007 году, также собрав большую кассу. Изначально компания Disney планировала, что приключения Джека Воробья станут трилогией. Но в 2011 году вышла четвертая часть.
