С 1 января в РФ прекращают производство пива в емкостях более 2,5 л

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские пивовары c 1 января 2014 года добровольно отказываются от производства пива в упаковке более 2,5 литров, сообщил в среду председатель совета Союза российских пивоваров, глава пивоваренной компании "Балтика" Исаак Шепс.

Кроме того, по его словам, с того же дня в России прекращается производство пива с содержанием этилового спирта свыше 6% в более чем двухлитровых упаковках.

"Мы приминаем такое решение, чтобы показать свое участие в решении вопросов, связанных со злоупотреблением алкоголя в России. Мы понимаем, что пластиковые бутылки объемом более 2 литра вызывают озабоченность, недоверие к качеству", - отметил Шепс.