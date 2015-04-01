НИИ систем связи запустит производство в технополисе "Москва"

Фото: М24.ru/Александр Авилов
Научно-исследовательский институт систем связи и управления (НИИССУ) на 20 лет арендовал помещения технополиса "Москва", сообщает Агентство "Москва".
Компания расширит производство продукции для Рособоронзаказа, запустив вторую линию. До этого институт занимал в технополисе чуть более трех тысяч квадратных метров производственных площадей.
Научно-исследовательский институт систем связи и управления - это седьмое предприятие, которое на территории технополиса производит продукцию для военных нужд.
Институт занимается сборкой и тестированием приборов полевой системы связи Вооруженных Сил. Он также участвует в создании ряда других объектов в интересах Минобороны и других ведомств.
Напомним, технополис "Москва" создан в декабре 2012 года. Центр инновационного производства расположился на территории бывшего автозавода "Москвич".
В ноябре 2014 года в "Москве" открылись "чистые комнаты" - специализированные помещения для производства и проведения исследований в области биофармацевтики и микроэлектроники.
В 2016 году в технополисе планируют создать самый большой в России центр обработки данных. В центре будут сосредоточены мощные серверы для хранения и обработки информации.
Ожидается, что к концу 2017 года в технополисе "Москва" будут работать более 10 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что до конца мая в технополисе "Москва" запустят 4 новых производства. Сейчас компании заканчивают установку и наладку оборудования.
Новые резиденты производят:
- препараты по борьбе с онкозаболеваниями;
- наборы для оборудования автомобилей "скорой помощи";
- телефоны микросотовой связи;
- гоночные болиды.
Параллельно руководство технополиса ведет переговоры с рядом других компаний. Так, 1 апреля 20-летний договор аренды площади 1700 квадратных метров с "Москвой" подпишет научно-исследовательский институт систем связи и управления.
В апреле также должна начать строительство французская компания Schneider Electric. Компания занимается машиностроением для электроэнергетики. Schneider Electric планирует разместить в технополисе обучающий и сервисный центр.
Кроме того, резиденты технополисов находятся в более демократичных условиях, чем другие предприниматели. Так, в технополисе "Москва" им не требуется проходить кадастровую регистрацию, получать разрешение на строительство и так далее.