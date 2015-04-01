Форма поиска по сайту

01 апреля 2015, 09:51

НИИ систем связи запустит производство в технополисе "Москва"

Фото: М24.ru/Александр Авилов

Научно-исследовательский институт систем связи и управления (НИИССУ) на 20 лет арендовал помещения технополиса "Москва", сообщает Агентство "Москва".

Компания расширит производство продукции для Рособоронзаказа, запустив вторую линию. До этого институт занимал в технополисе чуть более трех тысяч квадратных метров производственных площадей.

Научно-исследовательский институт систем связи и управления - это седьмое предприятие, которое на территории технополиса производит продукцию для военных нужд.

Институт занимается сборкой и тестированием приборов полевой системы связи Вооруженных Сил. Он также участвует в создании ряда других объектов в интересах Минобороны и других ведомств.

Как развиваются Технополисы Москвы

Напомним, технополис "Москва" создан в декабре 2012 года. Центр инновационного производства расположился на территории бывшего автозавода "Москвич".

В ноябре 2014 года в "Москве" открылись "чистые комнаты" - специализированные помещения для производства и проведения исследований в области биофармацевтики и микроэлектроники.

В 2016 году в технополисе планируют создать самый большой в России центр обработки данных. В центре будут сосредоточены мощные серверы для хранения и обработки информации.

Ожидается, что к концу 2017 года в технополисе "Москва" будут работать более 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что до конца мая в технополисе "Москва" запустят 4 новых производства. Сейчас компании заканчивают установку и наладку оборудования.

Новые резиденты производят:

  • препараты по борьбе с онкозаболеваниями;
  • наборы для оборудования автомобилей "скорой помощи";
  • телефоны микросотовой связи;
  • гоночные болиды.

Параллельно руководство технополиса ведет переговоры с рядом других компаний. Так, 1 апреля 20-летний договор аренды площади 1700 квадратных метров с "Москвой" подпишет научно-исследовательский институт систем связи и управления.

В апреле также должна начать строительство французская компания Schneider Electric. Компания занимается машиностроением для электроэнергетики. Schneider Electric планирует разместить в технополисе обучающий и сервисный центр.

Технополис представляет собой зону экономической активности, состоящую из университетов, исследовательских центров, инкубаторов бизнеса и промышленных предприятий. Согласно идее работы технополиса, все сферы - образовательная, исследовательская, предпринимательская и производственная - должны взаимодействовать.

Кроме того, резиденты технополисов находятся в более демократичных условиях, чем другие предприниматели. Так, в технополисе "Москва" им не требуется проходить кадастровую регистрацию, получать разрешение на строительство и так далее.

