В столице задержан директор Библиотеки украинской литературы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина задержана по подозрению в распространении запрещенных книг, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в 2011-2015 годах директор библиотеки распространяла среди посетителей книги Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами.

В рамках расследования дела в библиотеке следователи провели обыск, в ходе которого изъяли "печатную продукцию, содержащую призывы к антироссийской и антирусской пропаганде".

В настоящее время следователи подготовили ходатайство об аресте Шариной. Заведено уголовное дело по статье "Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства".