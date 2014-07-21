При московских библиотеках организовали летние "веранды" для чтения

Фото: M24.ru

Более 60 московских библиотек организовали летние "веранды" для чтения. Об этом M24.ru рассказал заместитель директора Московского городского библиотечного центра Борис Куприянов.

"Их организуют во дворах рядом с библиотеками. Здесь созданы условия для того, чтобы люди смогли спокойно посидеть, почитать на свежем воздухе", - отметил Куприянов, добавив, что в проекте участвуют более 60 столичных библиотек.

В некоторых дворах библиотеки уже организовали летние читальни, в других они появятся до конца лета и проработают до осени. Так, почитать на свежем воздухе уже можно в Нововаганьковском переулке, дом 22, на Фрунзенской набережной, дом 50, в Банном переулке, дом 2 и в других дворах столицы. Книги для чтения на "верандах" выдают по читательским билетам, однако некоторые библиотеки могут выставлять книги и в общий доступ, то есть почитать их смогут все желающие.

По словам Бориса Куприянова, часы работы летних читален в основном совпадают с работой библиотек, за которыми они закреплены.

Напомним, что с 15 июля летняя читальня заработала на ВДНХ. Она расположена между павильонами "Цветоводство" и "Космос". Это открытое пространство для чтения книг и буккроссинга. Читальня позволяет посетителям ВДНХ получить доступ к более чем 5 000 книг. Кроме того, в читальне будут организованы познавательные лекции, встречи с писателями, учеными и музыкантами, мастер-классы, публичные чтения и арт-проекты.