В библиотеках появятся автоматы с кофе и мультибоксы

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичных библиотеках нового типа появятся автоматы с кофе и водой, а также мультибоксы для проведения культурных и образовательных мероприятий. Посетители смогут самостоятельно оставлять заявки на интересные проекты, а читать книги можно будет стоя, сидя и полулежа.

Об этом сообщили на пресс-конференции в рамках 8 Московского международного открытого книжного фестиваля заместитель и.о. руководителя столичного департамента культуры Елена Зеленцова и замдиректора московского городского библиотечного центра Борис Куприянов.

По их словам, в этом году пять столичных библиотек превратятся в современные медиацентры, две из них - библиотека "Проспект" на Ленинском проспекте и библиотека имени Достоевского на Чистопрудном бульваре – начнут работу в новом формате уже ко Дню города.

Каждый из пяти проектов библиотек имеет свою тематическую направленность. Так, библиотека на улице Аргуновской планирует тесно сотрудничать с находящимся рядом телецентром. Здесь планируют организовать мультипликационную студию. Библиотека «Проспект» будет нацелена на обслуживание больниц, хосписов и домов престарелых в ЮЗАО и ТиНАО. А в библиотеке №171 имени 1 мая создадут все условия для студенческих занятий, так как на территории расположено большое количество студенческих общежитий.

В обновленных книгохранилищах произойдут пространственные, контентные, сервисные и технологические изменения. В заведениях появятся открытые пространства, мультибоксы для проведения мероприятий и сервисные стены, на которых посетители смогут ознакомиться с расписанием событий и объявлениями, а также оставить заявки на проведение интересных мероприятий.

Деньги на осуществление культурных и образовательных проектов в библиотеках с 2014 года будет выделять столичный департамент культуры.

Кроме того, в новых медиацентрах уберут разделение на абонемент и читальный зал и упростят процесс записи, а к работе в заведениях будут привлекать не только людей с библиотечным образованием, но и студентов и молодежь.

Модернизация библиотек выполняется по проекту голландского архитектурного урбанистического бюро SVESMI. По словам архитектора Александра Свердлова, в скором времени у библиотек появится идентичность – логотип, внутренние элементы и оформление сайтов будет выполнено в едином стиле. А вместо привычных стульев в заведениях могут поставить разнообразную мебель, которая позволит москвичам читать стоя, сидя и даже полулежа. Это особенно актуально для детской аудитории.

Таким образом, в скором времени столичные библиотеки могут превратиться в городские гостиные, где можно будет выпить кофе, пообщаться с посетителями и прочесть книги на всех возможных носителях. Помимо "Проспекта" и библиотеки им. Достоевского в этом году хотят модернизировать детскую библиотеку номер 47 на Аргуновской улице, библиотеку номер 171 имени 1 мая на площади Гагарина и библиотеку номер 30 у станции метро "Братиславская". Также в городе появится 11 новых окружных библиотек.

Сегодня столичная библиотечная сеть охватывает 420 заведений, в прошлом году их посетило около 2,7 миллионов москвичей.