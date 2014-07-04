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Новости культурного мира

04 июля 2014, 15:27

Фотографии московских библиотекарей появились на автобусных остановках

библиотеки фотографии Библиотекари автобусные остановки

Фото: МГБЦ

На автобусных остановках в спальных районах Москвы появились фотографии библиотекарей в стиле "селфи" (фотоавтопортрет – прим. ред.). Снимки появились в рамках проекта "Трансформации".

Креативную фотосессию организовали для того, чтобы привлечь внимание потенциальных посетителей библиотек. Работники городских книгохранилищ попытаются развенчать миф о том, что библиотеки – это пыль забвения на книгах, охраняемых старушками в очках и серых шалях.

"Современные библиотеки превратились в комьютеризированные, модные, стильные культурно-досуговые центры. Проект "Трансформация" призван рассказать горожанам о тех изменениях, которые сейчас происходят с библиотечной системой столицы", - отметили в Московском городском библиотечном центре.

Фотографии улыбчивых библиотекарей будут красоваться на остановках весь июль.

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