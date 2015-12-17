Гараничев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские биатлонисты удачно выступили в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Евгений Гараничев стал третьим, уступив лишь немцу Симону Шемппу и норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену.

Гараничев отличился точной стрельбой и уверенным ходом на лыжне. Тем не менее, Шемпп и Бьорндален превзошли его в скорости.

Четвертым стал Алексей Слепов, который отстал от лидера гонки на 25,3 секунды. Он также идеально отработал на стрельбище.

В целом, гонка выдалась удачной для россиян. В топ-15 попали сразу пять отечественных атлетов. Помимо Гараничева и Слепова в числе лучших оказались Антон Шипулин (6-е место), Алексей Волков (десятый) и Максим Цветков (двенадцатый).

Благодаря такому выступлению, россияне сохраняют отличные шансы на победу в гонке преследования.

Напомним, пока в этом сезоне у российских биатлонистов еще нет побед в индивидуальных стартах. Единственный выигрыш был добыт в эстафетной гонке.