Российский биатлонист Логинов дисквалифицирован на два года за допинг

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Российского биатлониста Александра Логинова дисквалифицировали на два года за использование допинга. Ирина Старых отлучена от спорта на три года, а Екатерина Юрьева - на 12, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Логинов сможет участвовать в соревнованиях с 25 ноября, а Старых - с 23 декабря будущего года.

Стоит отметить, что Старых и Юрьевой увеличили сроки дисквалификации. Изначально Старых должна была остаться вне спорта на 2 года, а Юрьева - на 8.

Напомним, Логинов, уличенный в ноябре прошлого года в употреблении допинга, отказался от вскрытия пробы B. Таким образом, вина спортсмена в употреблении запрещенных препаратов считается доказанной.

Допинг-проба Логинова, взятая в декабре 2013 года на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, дала положительный результат.

Логинов был включен в состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Сочи и выступил в индивидуальной гонке, заняв 30-е место. В активе россиянина две победы на этапах Кубка мира в эстафете. Биатлонист был включен в состав сборной России на первый этап Кубка мира сезона-2014/15.

А в конце января прошлого года стало известно о положительных допинг-пробах А Юрьевой и Старых. Пробы, взятые у спортсменок в декабре 2013 года показали наличие эритропоэтина, который занесен в "допинг-лист". Впервые Юрьеву уличили в использовании запрещенных препаратов в 2008 году.