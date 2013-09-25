Низкая безработица способствует снижению качества труда - Комиссаров

Фото: ИТАР-ТАСС

Низкий уровень безработицы может способствовать снижению качества труда, журналистам глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров.

По его словам, в Москве сохраняется очень маленькая безработица – около 0,37% рассказал. Однако от этого компании не могут найти работников, среди соискателей снижается конкуренция, из-за чего не может нормально развиваться экономика. Кроме того, благодаря низкой безработице увеличивается приток иностранной рабочей силы в столицу.

При этом одной из главных проблем московского рынка труда Алексей Комиссаров назвал низкий престиж рабочих специальностей, вследствие чего происходит общее старение кадров на предприятиях.

Еще один момент - проблема с подготовкой кадров - колледжи готовят не тех специалистов, которые нужны на рынке труда. По словам Алексея Комиссарова, столичные власти стараются изменить ситуацию. Так, недавно было принято постановление правительства Москвы, по которому предприятиям будут компенсировать затраты на обучение работников. Глава департамента отметил, что это абсолютно новая инициатива, по которой возвращается до 75% затрат и до 90 тысяч рублей на одного работника.