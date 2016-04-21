За месяц на МЖД предотвратили более 2,5 тыс. несчастных случаев

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 2,5 тысяч нарушителей были задержаны на Московской железной дороге по время совместных рейдов железнодорожников и полицейских, сообщает пресс-служба МЖД. Рейды проводились в рамках акции "Внимание – дети!", которая прошла в столице с 15 марта по 15 апреля.

Акция "Внимание – дети!" направлена на снижение числа травм, которые дети и подростки получают, проводя время на железной дороге и около нее. Помимо рейдов, было проведено более 1,5 тысячи открытых уроков по безопасности в учебных заведениях Москвы. Их посетили более 90 тысяч детей и подростков.

На уроках железнодорожники, например, разъясняли студентам и школьникам, чем опасны забавы так называемых зацеперов. Лекции сопровождались демонстрацией специальных видеороликов, после студентам и школьникам вручали памятки. Кроме этого, железнодорожники разослали в учебные заведения электронные версии специально разработанных буклетов с правилами безопасного поведения на железной дороге

Акция проходила в преддверии и во время весенних школьных каникул, а также в период сезонного потепления. Работа была развернута во всех субъектах РФ, которые входят в зону обслуживания МЖД.

Зацепинг – способ наружного проезда на транспорте, опасный для здоровья и жизни. Зацепер располагается снаружи – сидя на крыше поезда или стоя на подножке, лестнице и других не предназначенных для проезда элементах.

Напомним, по данным ЦППК, в прошлом году на полигоне МЖД погибли 52 несовершеннолетних, 26 из которых занимались зацепингом.

Ранее сообщалось, что на поездах "Ласточка", которые будут использоваться на Московской кольцевой железной дороге, минимизировано количество мест, за которые могут держаться зацеперы.