Что будет с оружейным тайником в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили тайник с целым арсеналом оружия и патронов. По данным следствия, его использовала банда рейдеров, действовавших в столичном регионе в 1990-х и 2000-х годах. Узнайте, какой арсенал хранили бандиты и какова его дальнейшая судьба.

Оружейные бароны

В подмосковном тайнике сотрудники ФСБ обнаружили большой арсенал оружия преступной группировки, в том числе 36 килограммов взрывчатки, два самодельных взрывных устройства, около 100 гранатометов ("Муха", "Шмель" и другие), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, "Витязь", "Скорпион"), гранаты и запалы к ним, а также 15 тысяч патронов и запасные части к оружию.

На счету банды, действовавшей в 1990-х и 2000-х годах, похищения и убийства людей, вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий. В рамках уголовного дела задержан ряд соучастников, в том числе два киллера.

По информации телеграм-канала 112, об арсенале оружия следователи якобы узнали от Марата Янбухтина – участника ОПГ "Таганские", которого задержали за убийство адвоката Натальи Вавилиной в 2017 году.



Что ожидает преступников и изъятое оружие?

14 марта Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об ужесточении уголовного наказания для создателей и участников организованных преступных группировок (ОПГ). Главам таких группировок будет назначаться более суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Из части 1 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (организации) или участие в нем") выделена в самостоятельную часть норма, по которой предусматривается наказание за создание ОПГ в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, за руководство ОПГ или его структурами.

После принятия закона за формирование и руководство ОПГ будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. За участие в собраниях организаторов преступной группы предполагаются такой же тюремный срок и штраф до миллиона рублей. Главарю ОПГ грозят от 15 до 20 лет тюрьмы, штраф до пяти миллионов, а также пожизненный срок.

Кроме того, законопроект исключает возможность применения условного осуждения. А вот человек, который добровольно прекратил участие в ОПГ и пошел на сотрудничество с правоохранителями, от уголовной ответственности освобождается.

По словам подполковника запаса МВД России Олега Иванникова, обнаружить тайник с оружием, скорее всего, было возможно благодаря информации, полученной от сообщников ОПГ. Такие методы достаточно широко используются как в МВД, так и в ФСБ, пояснил он.

"Это бывает либо по добровольному согласию за денежное вознаграждение, когда преступник обличает своих "товарищей". Либо в качестве явки с повинной, когда преступник уже задержан, и для того, чтобы смягчить свое дальнейшее наказание или чтобы уйти от ответственности, он выдает своих сообщников. В ходе реализации этой информации вскрываются такие склады с оружием", – добавил собеседник портала Москва 24.

Иванников отметил, что часто расследование преступлений оргпреступности ведется в закрытом режиме. "Если каждый похожий случай будет освещаться в СМИ, то возможно пострадает тот агент, который эту информацию сообщил", – подчеркнул подполковника запаса МВД.

По словам эксперта, после завершения расследования само оружие, скорее всего, отправят на переплавку, а патроны уничтожат.

"После того, как оружие проверят на причастность к совершению каких-либо преступлений, если оно не представляет исторической ценности, то его отправляют на переплавку на металлургическое производство", – рассказал он.