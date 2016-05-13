Госдума одобрила закон о пожизненном сроке для международных террористов

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Госдума приняла в первом чтении пакет антитеррористических законопроектов. Одна из поправок предполагает пожизненное заключение для международных террористов, говорится на сайте нижней палаты парламента.

За финансирование международного терроризма предусматривается лишение свободы от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. За участие в деятельности террористической организации теперь грозит до 10–20 лет тюрьмы.

Содействие экстремистской деятельности наказывается в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект вводит с 14 лет уголовную ответственность за участие в массовых беспорядках, прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, участие в террористическом сообществе или организации. А также за угон воздушного судна, водного транспорта или железнодорожного состава.

Ранее авторы антитеррористического закона – депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, предлагали также обязать операторов связи хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений в течение трех лет. Однако правительство не поддержало эту идею.

В кабмине считают, что с учетом возможностей операторов связи срок хранения информации необходимо уменьшить. Ранее представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщал, что затраты на хранение всех контактов пользователей превысят ежегодную выручку операторов, и им будет не на что развиваться.