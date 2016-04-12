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Безопасность

12 апреля 2016, 12:32

Столичные приставы выдворили из России 1,3 тысячи иностранцев за три месяца

безопасность иностранцы судебные приставы миграционное законодательство

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Столичные судебные приставы выдворили из России более 1,3 тысячи иностранцев за три месяца. Большинство из отправленных на родину мигрантов были гражданами стран СНГ, сообщает Агентство "Москва".

Еще 1,4 тысячи мигрантов содержатся в специальных учреждениях УФМС для временного содержания иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/191]Как трудовому мигранту получить патент на работу[/URLEXTERNAL]


Напомним, в прошлом году трудовым мигрантам выдали порядка 425 тысяч патентов. За счет этого в городской бюджет поступило 10 миллиардов рублей, что в четыре раза превышает показатель 2014 года. Стоимость патента составляет 4200 рублей в месяц.

За первые два месяца 2016 года число нарушений миграционного законодательство сократилось на 19 процентов.

В январе-феврале прошлого года было зафиксировано более 22 тысяч нарушений миграционного законодательства, а в 2016 году – 17 тысяч 902.

Отметим, что с конца марта при оплате трудового патента мигранты в обязательном порядке должны указывать свой индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

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