На время холодов в Москве открыто восемь центров социальной адаптации

В столице на время холодов открыли 8 центров социальной адаптации

В Москве на время холодов открыты 8 центров социальной адаптации. Однако и этого оказалось недостаточно.

Так, на Николоямской улице в палатку, рассчитанную на 50 человек, пришли около 170 бездомных. Причем только 140 из них смогли разместиться в палатке. Те, кому места не хватило, а это еще 30 человек - располагаются в специальных автобусах социальной помощи.

Ухаживают за бездомными волонтеры из православного движения. Ровно в семь вечера они привозят горячую еду и чай. Затем некоторые бездомные моются и остаются на ночлег. Под утро людей еще раз кормят и пытаются найти им временную работу.

"Тех людей, которые уже давно находятся на улице, достаточно сложно вернуть в общество, но не того, у кого украли… Распространенная очень ситуация: человек приехал на заработки в Москву, получил какие-то деньги, выпил с кем-то на вокзале, проснулся без документов, без денег, или не заплатили ему и выгнали с работы. И очень часто ему просто не к кому пойти и он зависает здесь в районе вокзалов и это может продолжаться достаточно долго", - рассказал участник православного движения "Курский вокзал - бездомные дети" Дмитрий Ухватов.

Участниками социального проекта являются люди тоже с непростой судьбой. Так, волонтер Алексей Кузынгашев приехал в Москву из Хакасии. Год скитался по улицам, пока сам постепенно не стал помогать обездоленным.

"Хожу в церковь, помогаю людям, бездомным. Мне очень много помогли, и я стараюсь помогать", - рассказал он.

Кроме того, пункты обогрева развернуты и на двух федеральных трассах в Подмосковье. Всем нуждающимся там будут раздавать горячий чай. Палатки и техника имеют отличительные знаки с символикой МЧС.

Первый пункт обогрева расположен на 68-м километре трассы "Дон", соединяющей столицу с Югом России; второй - на 72-м километре трассы "Россия", которая соединяет Москву с Санкт-Петербургом.

Ранее глава столичной полиции Анатолий Якунин распорядился уделять особое внимание гражданам, наиболее подверженным переохлаждению на улице. В частности, это касается находящихся в общественных местах одиноких людей и беспризорных подростков.

Если у прохожего будут обнаружены признаки обморожения, полицейские немедленно вызовут пострадавшему скорую помощь.

Также стражам порядка поручено проверять заброшенные здания, чердаки и подвалы, где могут находиться бездомные.

Напомним, 30 января в Москве с начала года была самая холодная ночь. Синоптики зафиксировали понижение температуры до 25 градусов мороза в Москве и до 33,8 градусов ниже нуля в области.

В четверг москвичей ожидают сильные морозы, почти такие же, как накануне, и солнечная погода. Столбики термометров покажут минус 17-19 градусов.

Морозы ослабнут к выходным. "Антициклон будет медленно смещаться на юго-восток и сохранит в Москве и Подмосковье преимущественно сухую, солнечную и холодную погоду. Ночные показания термометров в эти дни будут меняться в пределах 17-22 градусов мороза в Москве, днем столбики термометров покажут значения в пределах -11 -16 градусов", - рассказал телеканалу "Москва 24" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Отметим, что самое холодное 30 января в истории было в Москве в 1956 году. Тогда воздух остыл до минус 35,7 градусов.