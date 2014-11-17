В Москве могут открыть 500 дополнительных коек для бездомных

Соцзащита организует дополнительные места в ночлеге для бездомных

Департамент соцзащиты готов создать к зиме до 500 дополнительных коек для ночлега бездомных, если это будет необходимо. Их организуют в семи филиалах центра социальной адаптации "Люблино". Окончательное решение о нужном количестве коек будет принято с приходом холодов. Об этом M24.ru рассказал руководитель департамента соцзащиты населения Владимир Петросян.

"По улицам курсирует социальный патруль, также идет работа с общественными организациями, например, "Доктор Лиза", - пояснил Петросян. - Поэтому мы видим, хватает мест или нет. В случае необходимости мы создадим в городе 500 мест в филиалах ЦСА "Люблино", - сказал Петросян.

Центр социальной адаптации Люблино – единственное бюджетное учреждение, где бездомные могут переночевать и получить помощь в оформлении документов. У центра есть шесть филиалов:

Марфино

Дмитровское

Востряково

Ясенево

Покровское-Стрешнево

Косино-Ухтомское

В ЦСА "Люблино" рассказали, что сегодня места для ночлега есть только в главном отделении центра адаптации. "У нас около 200 коек для ночевки бездомных, в филиалах их сейчас нет, - сказали в приемном отделении центра. - Чтобы попасть к нам на ночь, бездомный должен написать заявление. Он может тут помыться, поменять одежду, если необходимо, и поужинать".

Утром с бездомным проводит беседу психолог и и социальный работник. "Они пытаются уговорить его пройти ресоциализацию - то есть остаться в центре до тех пор, пока ему не выправят документы, не найдут родственников, к которым можно его отправить. Если бездомный соглашается – проходит все анализы и получает пропуск, после чего проводит в ЦСА от 30 дней до года", - пояснили в центре "Люблино".

По данным департамента социальной защиты на 2013 год, в Москве проживает около 13 тысяч бездомных. Бродяг с улиц подбирает "Социальный патруль" , раньше для этих же целей выделяла автобус социальная служба "Милосердие" . Этой осенью москвичи жаловались на бездомных, которые пытаются греться и спать в автобусах, следующих по ночным маршрутам. В связи с этим появилось предложение оборудовать салоны тревожными кнопками. Также подобная проблема обсуждалась в метрополитене, где в сентябре бомжей выявляла "полевая группа" Официальный представитель УВД на метрополитене Алексей Мышляев рассказал M24.ru, что бомжей в метро обычно передают "социальным патрулям". "Но мы по закону не можем заставить бездомных поехать в центр адаптации, и полицейским приходится их убеждать, что на улице холодно, если они не поедут с социальным патрулем, то окоченеют", - объяснил Мышляев. Ранее сообщалось, что департамент соцзащиты будет привлекать к работе с бродягами частные компании. Однако, по словам Петросяна, департамент сейчас работает только с частным фондом "Доктор Лиза", "но он отказывается от субсидий и делает все на собственные средства". В целом, по словам Петросяна, департамент готов выплачивать субсидии некоммерческим организациям, которые будут работать с бездомными. Также обсуждалось, что бомжей, не прошедших медобследование и не имеющих регистрацию, по решению суда могут направлять в закрытые учреждения соцзащиты в том регионе, где они прописаны. Однако, по словам Петросяна, департамент социальной защиты на сегодняшний день не рассматривает эту инициативу.

Координатор движения "Друзья на улице" Наталья Маркова считает, что дополнительные ночлежки нужны городу, тем более что сейчас число бездомных увеличивается за счет беженцев с Украины. "Однако к услугам центров социальной адаптации многие бездомные стараются не прибегать, - пояснила она. - Дело в том, что конечная цель таких центров, если человек не из Москвы – отправить его домой. Между тем 70-80% бездомных – трудовые мигранты, их интерес – не уехать домой, а получить возможность заработать. И поэтому в центрах адаптации они оставаться не хотят".

Бездомным больше помогают частные центры, такие как "Доктор Лиза" или ночлежки при Русской православной церкви, например, "Ангар спасения", который прошлый зимой работал на Николо-Ямской улице. "Это, по сути, отапливаемая палатка, организованная у храма. Людей туда принимали просто так, без оформления и уговоров уехать домой, при этом давали возможность помыться, переночевать, получить медпомощь. В итоге, хоть палатка была рассчитана на 50 человек, желающих там остаться было не менее сотни ежедневно. Многим эта инициатива спасла жизнь", - считает Маркова.

Руководитель направления по помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности РПЦ Илья Кусков сказал, что "Ангар спасения" планирует продолжить свою деятельность и в этом году, но расширять проект и устанавливать новые палатки пока сложно. "Сами мы открыть второй центр не можем, но ищем возможности, чтобы по нашему образцу их могли организовывать другие организации", - сказал Кусков. Также он отметил, что увеличение коек в филиалах ЦСА "Люблино" – вещь, необходимая городу, и РПЦ готова, в случае необходимости, делиться своим опытом в организации помощи бездомным, так как проблема очень серьезная.

Светлана Кондратьева, Майя Соерова