Погром в посольстве Нигерии устроили студенты РУДН

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский университет дружбы народов подтвердил, что нигерийцы, устроившие погром в посольстве своей страны в Москве, являются студентами их вуза. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Ситуация возникла из-за требования студентов объяснить причины задержки выплаты правительственных стипендий Нигерии для обучения за рубежом.

Молодые люди не получали денежные выплаты в течение 3-6 месяцев, оплата за обучение в российском вузе не поступила до сих пор. Хотя по правилам оплатить учебный процесс студенты должны до начала учебного года.

Все участники конфликта являются студентами РУДН и находятся в России по учебным визам. "Администрация РУДН надеется, что конфликт будет исчерпан и не отразится на дальнейшей судьбе студентов и на взаимоотношениях с представителями посольства Нигерии в РФ", - говорится в сообщении.

Ранее столичные правоохранители задержали 16 студентов из Нигерии, которые накануне устроили дебош в посольстве своей страны, здание которого расположено в Мамоновском переулке.

После окончания приема в посольстве они отказались покидать здание, сломали мебель в конференц-зале и угрожали устроить погром в других помещениях