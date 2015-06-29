Форма поиска по сайту

29 июня 2015, 11:20

Экономика

Остановка работы установки на Московском НПЗ не повлияет на выпуск топлива

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Временная остановка работы установки на Московском нефтеперерабатывающем заводе не повлияет на выпуск нефтепродуктов, сообщает пресс-служба предприятия.

"Временная остановка не приведет к дефициту топлива на рынке московского региона. Конфигурация технологических установок обеспечивает выполнение утвержденной программы по выпуску продукции", – говорится в сообщении НПЗ.

Работу установки прервали из-за технической неисправности, в настоящее время принимаются меры по восстановлению оборудования.

Три года назад на НПЗ проводили плановый ремонт установок, и некоторые эксперты опасались, что работы приведут к дефициту топлива на рынке. Однако в столичном правительстве тогда заверили, что у завода есть запас продукции. Кроме того, на склады привезли топливо с других предприятий.

