В баскетбольном клубе "Химки" сменилось руководство

Фото: ИТАР-ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев произвел кадровые перестановки в баскетбольном клубе "Химки". Так, пост президента БК займет гендиректор "Мособлгаз" Дмитрий Голубков, детский омбудсмен Павел Астахов назначен гендиректором, а глава Химок Олег Шахов возглавит наблюдательный совет клуба.

Баскетбольный клуб, финансовое положение которого резко ухудшилось, ожидают и другие реформы. БК начнет работать в форме некоммерческого партнерства. В текущем году из бюджета области также будут выделяться средства на поддержку клуба, но их размер планируют уменьшить.

Как подчеркнул Воробьев, спонсировать "Химки" будут компании "Мособлгаз", "МИЦ", "Промсвязьбанк", а также предприниматель Алишер Усманов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что в январе долг клуба составил 174 миллиона рублей. Также выяснилось, что игрокам БК задерживают зарплату за три месяца. Недовольные спортсмены заявили о намерении бойкотировать матчи, пока им не выплатят долги. В министерстве спорта и туризма Московской области связали проблемы клуба с нехваткой внебюджетных средств. Подчеркнув, что региональные власти добросовестно выполняют финансовые обязательства в отношении команды.

В итоге на специальном совещании региональные власти приняли решение выплатить спортсменам задержанную зарплату в январе, прибегнув к помощи спонсоров и задействовав средства из городского бюджета.

Добавим, что ранее "Химки" получал финансовую поддержку только из бюджетных средств, выделяемых на развитие баскетбола в Московской области. Именно по этой причине не заключались долгосрочные контракты со спонсорами.