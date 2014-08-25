Сборная России по баскетболу практически гарантировала себе путевку на ЧЕ-2015

Фото: ИТАР-ТАСС

Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Италии в матче квалификации чемпионата Европы. Встреча, прошедшая в ночь на понедельник в итальянском городе Кальяри, завершилась со счетом 72:68 в пользу команды Евгения Пашутина. Вторая победа в группе практически гарантировала россиянам путевку в финальную часть чемпионата Европы 2015 года.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, лишить сборную России этого права ее может лишь невероятное стечение обстоятельств в других группах. Итальянцы 27 августа еще сыграют матч с командой Швейцарии. Даже в случае победы швейцарцев сборная России опережает их в итоговой таблице по разнице забитых и пропущенных мячей.

Отметим, что на чемпионате Европы 2015 года выступят 24 команды. Уже гарантировали себе путевки в финальный турнир участники чемпионата мира-2014 - сборные Испании, Франции, Литвы, Хорватии, Словении, Украины, Сербии, Греции, Турции и Финляндии, а также победитель первого отборочного раунда - команда Эстонии. Чемпионат Европы в 2015 году должен был состояться на Украине. Однако из-за кризиса в стране Украина отказалась от проведения турнира, новая страна-организатор будет определена позднее.