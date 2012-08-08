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08 августа 2012, 16:48

В парке Горького открывается баскетбольная площадка

баскетбол ЦПКиО имени Горького

ИТАР-ТАСС

Администрация ЦПКиО имени Горького объявила об открытии баскетбольной площадки. В день открытия в парке состоится открытый турнир по стритболу.

Новая площадка – это современное поле размером 28 на 15 метров, отвечающее всем мировым стандартам. При ее создании использовалось профессиональное наливное покрытие.

Площадка расположена рядом с полем для пляжного волейбола и спортивным центром парка, где есть вся необходимая инфраструктура: раздевалки, душевые кабины, шкафчики для хранения личных вещей.

В связи с открытием 9 августа с 19.00 до 23.00 состоится открытый турнир по модному нынче стритболу.

"Свои трехочковые броски продемонстрируют команды Adidas, Nike friends, Sneakerhead, "Кеды и Олимпийки", группа On-The-Go в лице Юрия и Максима Макарычевых, художник и участник группы NRKTK Андрей Flakonkishochki", – говорится в сообщении администрации парка.

Игры турнира пройдут в формате "три на три" в одно кольцо в музыкальном сопровождении Stolitsa и Vata Music.

Подать заявки на участие в турнире можно на странице мероприятия.

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