Российская команда "Формулы-1" Marussia объявлена банкротом

Фото: twitter.com/Marussia_F1Team

Российская команда "Формулы-1" Marussia F1 Team признана банкротом и передана двум внешним управляющим Джеффу Роули и Джеффу Картон-Келли - представителям аудиторской компании FRP Advisory LLP, сообщает Autosport.

Таким образом команда пропустит предстоящий Гран-при США. Участие в двух последних этапах чемпионата мира – Гран-при Бразилии и Гран-при Абу-Даби – находится под вопросом.

"Нынешние акционеры команды были не в состоянии обеспечить необходимый уровень финансирования. Руководство непрерывно работало над привлечением новых инвестиций, чтобы обеспечить команде долгосрочное будущее. Но, к сожалению, им это не удалось, и не осталось выбора, кроме как передать команду внешней управляющей компании", – цитирует издание Роули.

При этом от того, найдут ли средства в ближайшее время, будет зависеть не только участие в оставшихся этапах "Формулы-1" нынешнего сезона, но и судьба сотрудников компании. Несмотря на банкротство, Marussia пообещала выплатить работникам зарплату за октябрь в полном объеме.

Автогоночная команда Marussia F1 Team ("Маруся") была образована на базе команды Virgin Racing после покупки ее компанией Marussia Motors. Дебютировала в "Формуле-1" в 2012 году. В 2012-2013 годах использовала двигатели Cosworth, в нынешнем сезоне - двигатели Ferrari. Главой инженерного департамента команды был Николай Фоменко. В апреле 2014 стало известно, что президент компании Marussia Motors Николай Фоменко больше не является главой инженерного департамента "Маруси", а команда уже не имеет ни технических, ни финансовых связей с компанией Фоменко.