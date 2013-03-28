"РГ": Магазины обяжут установить устройства для приема банковских карт

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк утвердил стратегию развития национальной платежной системы, которая должна повысить доверие жителей страны к платежным услугам.

Главная идея - обеспечить сервис, который позволил бы расплачиваться "электронными" деньгами в любом месте и в форме, наиболее удобной для потребителя. В первую очередь, речь идет о торговых точках, пишет "Российская газета".

По словам президента Национального платежного совета Андрея Емелина, практически все торговые точки будут обязаны иметь устройства для приема банковских карт, кроме самых незначительных.

"Это не значит, что к концу 2013 года абсолютно во всех магазинах можно будет расплатиться картой. Предпринимателям будет дан переходный период", - подчеркнул Емелин. Однако уже через несколько лет россияне получат возможность больше не задумываться о том, есть ли у них в кошельке наличные деньги, или нет.

Также стратегия направлена на увеличение количества банкоматов в отдаленных населенных пунктах.

Согласно статистике, объем операций с использованием карт по итогам 2012 года, по данным Центробанка, составил почти 24 миллиона рублей. На 1 января пластиковых карт в России было 240 миллионов штук. При этом доля активных карт за последний год выросла с 65% до 75%.

Кроме того, впервые за более чем двадцатилетнюю историю развития рынка розничных платежных услуг в минувшем году доля безналичных операций составила 52%, а доля снятия наличных – 48%.

Россияне чаще платят картами за услуги ЖКХ, телефон, мобильную связь, интернет. Увеличивается и доля тех, кто использует "пластик" для расчета за товары и услуги в магазинах на территории России.