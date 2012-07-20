"Коммерсантъ-Деньги": понедельник, 23 июля 2012 года

По диким местам Подмосковья

Активность строителей привела к тому, что все ближнее Подмосковье, без каких-либо решений сверху, фактически стало Большой Москвой с многоэтажной застройкой, супермаркетами и пробками. Те, кому дача нужна для отдыха от города, выбирают места как можно дальше от МКАД. Но искать эти места надо самому, потому что привычного горожанину рынка недвижимости в Подмосковье до сих пор нет.

Мария Глушенкова, "Коммерсантъ-Деньги"

Команды "добровольно" не было!

Корреспондент "Денег" провела несколько дней в Крымском районе Краснодарского края, помогая пострадавшим от наводнения. Кубанский опыт показал, что перед лицом беды могут объединяться люди, которых можно считать антиподами: активисты Болотной, "нашисты", веганы, представители шоу-бизнеса и электрики. Власть, похоже, видит в этом единении угрозу.

Анастасия Каримова, "Коммерсантъ-Деньги"

Cash back по мелочи

Этим летом все больше российских банков проводит акции по популяризации пластиковых карт: на счет карты возвращается до 10 процентов потраченных через нее средств. Правда, до полного альтруизма дело не дошло — в описаниях акций мелким шрифтом прописаны многочисленные ограничения. Но если внимательно следить за предложениями от банков, можно неплохо сэкономить.

Елена Ковалева, "Коммерсантъ-Деньги"

Тренер высшей наценочной категории

Сборная России по футболу в плане спортивных результатов может похвастать разве что стабильной репутацией середняка. Однако в одном пункте наша сборная сильно опережает всех конкурентов. Речь идет о зарплатах ее главных тренеров. Очередной, десятый по счету наставник команды — знаменитый Фабио Капелло — в России будет получать столько, сколько тренерам лучших сборных мира и не снилось.

Александр Петров, "Коммерсантъ-Деньги"

"Темный" — третий и последний

По мировым кинотеатрам пошла третья часть обновленного "Бэтмена". Первый показ состоялся в Австралии и Новой Зеландии 19 июля, а на следующий день подключились киносети США, Великобритании, Ирландии и Канады. На этой неделе постановка выходит в России и более чем в 30 странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Владимир Боровой, "Коммерсантъ-Деньги"