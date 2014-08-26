Арбитраж столицы рассмотрит иск о ликвидации "Ауэрбанка" 26 сентября

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Арбитражный суд Москвы назначил на 26 сентября рассмотрение заявления Банка России о принудительной ликвидации "Ауэрбанка", сообщает РАПСИ.

Напомним, что Центральный банк России с 25 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Ауэрбанк"а, который являются участником системы страхования вкладов.

По информации ЦБ, "Ауэрбанк", входящий в восьмую сотню банков, проводил сомнительные операции в крупных объемах, в том числе в адрес нерезидентов. Общий объем таких операций в 2013 году составил порядка 20 миллиардов рублей.