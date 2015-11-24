Форма поиска по сайту

24 ноября 2015, 10:45

Выплаты вкладчикам "Балтики" и "Связного банка" начнутся до 8 декабря

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

До 8 декабря начнутся выплаты вкладчикам банков "Балтика" и "Связной", у которых ЦБ отозвал лицензию, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

До указанной даты АСВ опубликует в прессе, а также разместит на сайте объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения.

Клиенты этих банков могут получить по страховке до 1,4 миллиона рублей. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Третий банк, которого регулятор лишил лицензии – "НОТА-банк" – передаст часть имущества и обязательств другому кредитному учреждению, так что то вкладчики смогут возобновить доступ к средствам на счете также с 8 декабря 2015 года.

Напомним, кредитные организации были лишены лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Банки размещали денежные средства в низкокачественные активы и не создавали адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам.

"Связной банк" занимал 150 место в банковской системе Российской Федерации, "НОТА-Банк" - 97-ое, а "Балтика" - 162-ое.

