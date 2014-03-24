Выплаты вкладчикам банков "Стройкредит" и "С банк" начнутся 1 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

Выплаты возмещения вкладчикам лишенных лицензии банков "Стройкредит", "Русский земельный банк" и "Банк Сбережений и Кредита" ("С банк") начнутся 1 апреля, сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Клиенты банка "Стройкредит" получат страховое возмещение от ВТБ24. Сбербанк выплатит страховку вкладчикам "С банка", а "Альфа банк" - клиентам "Русского замельного банка". При этом выплаты по счетам предпринимателей осуществят МДМ Банк и "Внешпромбанк".

Напомним, что 18 марта Центробанк отозвал лицензию у трех московских банков - ОАО КБ "Стройкредит", ЗАО "С банк" и ОАО АКБ "Русский земельный банк". В сообщении отмечалось, что банком "Стройкредит" проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам.

"С банк" не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Банк снизил размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. В свою очередь, "Русский земельный банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.