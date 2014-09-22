ЦБ отозвал лицензию у двух московских банков

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк России отозвал лицензии московских кредитных организаций "Первый депозитный банк" и Спецсетьстройбанк, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

По мнению Центробанка, оба банка проводили "высокорискованную кредитную политику и не создавали адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам". Не соответствовали требованиям ЦБ и правила внутреннего контроля банков в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Кроме того, "Первый депозитный банк" был вовлечен в сомнительные денежные операции, а Спецсетьстройбанк проводил в крупных объемах операции по выводу денежных средств за рубеж. В то же время руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, по величине активов Спецсетьстройбанк на 1 сентября этого года 334 место, а "Первый депозитный банк" - 822 место в банковской системе РФ.