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21 ноября 2013, 19:40

Агентство страховых выплат вернет клиентам "Мастер-банка" 31 млрд руб

банки вклады депозиты оценка Мастер-банк

Фото: ИТАР-ТАСС

Ответственность Агентства по страхованию вкладов по вкладам лишенного накануне лицензии столичного "Мастер-банка" составляет 31,1 миллиарда рублей.

В минувшую среду агентство предварительно оценило объем выплат по депозитам "Мастер-банка" в размере 30 миллиардов рублей. На момент отзыва лицензии у банка объем вкладов населения в нем составлял свыше 47 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Центробанке.

Временная администрация "Мастер-банка" в настоящее время проводит оценку качества своих активов, операций и сделок, в том числе и тех, которые были совершены накануне отзыва лицензии.

По результатам своей работы, если будут выявлены признаки преступлений, всематериалы будут направлены в правоохранительные органы.

Напомним, Центральный банк России с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Со среды "Мастер-банк" не может проводить банковские операции, говорится в сообщении регулятора. В организации назначена временная администрация.

Кроме того, в главном офисе банка прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более 2 миллиардов рублей.

Сюжет: Отзыв лицензии у банков

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