ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Банк России отозвал лицензии у банков "Содружество" и "Лада-Кредит", сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается ЦБ, банк "Содружество" не исполнял федеральных законов и неадекватно оценивал собственные риски, что привело к полной утрате кредитной организацией собственного капитала.

Аналогичная ситуация выявлена и у "Лада-Кредит". Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Это также привело к утрате имеющихся у организации средств.

В кредитных организациях введена временная администрация. "Содружество" занимало 378 место в банковской системе Российской Федерации, "Лада-Кредит" была на 413 месте.

Клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.