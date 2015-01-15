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15 января 2015, 21:17

Центробанк обнаружил признаки вывода активов из банка "Траст"

банки Центробанк активы Национальный Банк Траст

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Банк России обнаружил признаки вывода активов из банка "Траст" его прежними собственниками и руководителями, говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке отмечают, что действия этих людей в течение длительного периода времени привели к тяжелому финансовому положению кредитной организации.

Стоит напомним, что в настоящее время банк проходит процедуру санации (система разного рода мероприятий, которые позволяют избежать банкротства, - прим. M24). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделит на спасение кредитной организации 127 миллиардов рублей.

"На признаки вывода активов из НБ [национального банка] "Траст" указывает использование "схем" по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков", - говорится в сообщении.

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При этом Банк России передал эту информацию на рассмотрение МВД и Генеральной прокуратуры РФ. Ранее ЦБ уличил прежнее руководство банка в фальсификации отчетности.

Санатором банка "Траст" была выбрана финансовая компания "Открытие". В соответствии с планом оздоровления банка он получит от АСВ кредит на 99 миллиардов рублей и 10 лет. Еще 28 миллиардов на 6 лет будет выделено санатору. Предполагается, что до конца 2020 года "Траст" будет присоединен к ФК "Открытие".

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