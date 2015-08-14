Парламент Греции одобрил соглашение с международными кредиторами

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения с международными кредиторами, которое позволит получить третью программу помощи объемом 85 миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters.

Заседание парламента началось около 2 часов ночи. "За" высказались 222 депутата из 300, 64 голосовали "против", 11 воздержались и три депутата не присутствовали на голосовании. Среди голосовавших "против" и воздержавшихся были 38 депутатов от правящей партии СИРИЗА, в том числе лидер левого крыла партии Панайотис Лафазанис.

Программа кредитной поддержки Афин предусматривает выделение 85 миллиардов евро в течение трёх лет. Из них 10 миллиардов пойдут на оказание помощи банкам. Одним из ключевых условий получения новых кредитов является создание приватизационного фонда. В него должны быть переведены государственные активы Греции на сумму 50 миллиардов евро.

В обмен на предоставленные деньги в стране должен быть введен режим экономии, на который правительство Алексиса Ципраса не соглашалось с начала этого года. Речь, в частности, идет о продаже важных объектов государственной собственности, новых сокращениях пенсий, а также отмене досрочного выхода на пенсию, уменьшении налоговых льгот для фермеров и других категорий работников.

Заседание парламента проходило на фоне очередной демонстрации, проходящей сразу на двух площадях греческой столицы. Протестующие полагают, что соглашение негативно отразится на частном и государственном секторах, ударит по индивидуальным предпринимателям, пенсионерам и безработным.

Напомним, 13 июля на экстренном саммите Евросоюза было достигнуто соглашение с Грецией по предыдущей программе помощи. Страна получила экстренный кредит в 7,2 миллиарда евро, который практически в полном объеме выплатила кредиторам.

До этого Греция приостанавливала выплату по долгам, чтобы провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или нет.

В ходе референдума большинство опрошенных ответили отрицательно на вопрос о соглашении с кредиторами. Но, как оказалось, это не повлияло на ход переговоров между сторонами.