В здании банка у метро "Парк Победы" произошел пожар

Фото: M24.ru

На западе Москвы в двухэтажном здании, в котором располагаются банк и ресторан, произошел пожар, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

На пульт дежурного поступил сигнал о возгорании по адресу улица 1812 года, дом 2, корпус 2. По этому адресу располагаются отделение банка "Центрокредит" и ресторан "18.12".

В здании было сильное задымление, проводилась эвакуация людей. В 21.00 пожар потушили, площадь возгорания составила 3 квадратных метра.

Напомним, 11 февраля в пятиэтажном кирпичном доме в Мирском переулке произошел пожар. Спасатели эвакуировали жильцов из горящего здания.

Вскоре огонь был потушен, выяснилось, что в здании загорелся строительный мусор. Никто не пострадал.