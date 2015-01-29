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Свежий воздух

29 января 2015, 19:43

На ретро-катке можно будет примерить наряды из фильма "Елки 1914"

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Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На историческом катке на Поклонной горе 31 января устроят благотворительный бал и покажут реквизит из фильма "Елки 1914". Желающие смогут встать на лед в нарядах, которые носили актеры популярной картины.

Организаторы бала отмечают, что отдельные аксессуары из реквизита "Елок 1914" гостям катка даже отдадут в вечное пользование. В программе бала - мастер-классы по созданию шляп и уроки фигурного катания, которые проведет спортсменка Анастасия Гребенкина.

Музыкальная составляющая бала тоже будет интересной. На катке выступят Корнелия Манго, Родион Газманов, Ирина Ортман. Ведущими бала станут Алла Довлатова, Антон Зорькин и Ольга Тумайкина.

Пожертвования, собранные в этот день на катке, направят на лечение детей, страдающих первичным иммунодефицитом. А половина стоимости входных билетов, приобретенных на катках "Новая лига" (всего в Москве их пять, список здесь) пойдет на лечение ребят с нарушениями иммунитета.

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Начало бала - в 17.00.

Напомним, новогодняя комедия от продюсера Тимура Бекмамбетова "Елки 1914" вышла в прокат в конце декабря.

По сюжету, уже полюбившиеся зрителям герои в исполнении Сергея Светлакова и Ивана Урганта переносятся на 100 лет назад – в дореволюционную Россию. В фильме появились узнаваемые исторические персонажи. Владимир Маяковский, Казимир Малевич и Федор Шаляпин водили хороводы, читали стихи и пели песни у елки будут.

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