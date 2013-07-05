"ВКонтакте" ведет переговоры о возвращении музыки

Соцсеть "Вконтакте" начала переговоры со звукозаписывающими компаниями

Основатель крупнейшей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров ведет переговоры с звукозаписывающими студиями Sony Music, Warner Music и Universal Music о возвращении на сайт музыки, удаленной в связи с нарушением авторских прав.

По словам Дурова, соцсеть ищет варианты консенсуса и уже в ближайшие месяцы пользователи увидят позитивные изменения, пишут "Ведомости".

В течение нескольких лет со дня запуска "ВКонтакте" пользователи могли свободно загружать на сайт и слушать любые видео- и аудиозаписи, при этом с легальными музыкальными сервисами соцсеть не сотрудничала.

Как пояснял Дуров, соцсеть работает по стандартам американского закона о защите авторских прав DMCA и удаляет аудио- и видеозаписи по требованию правообладателей.

Напомним, что удаление контента с сайта началось в июне, когда на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о противодействии пиратству в интернете и блокировании сайтов с контрафактом. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о защите интеллектуальных прав в интернете, который вступит в силу 1 августа. Правда, касается он пока только видеконтента.

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