В столице угнали автомобиль Jaguar XJ стоимостью 3,5 млн рублей

Фото: m24.ru/Роман Балаев

На востоке Москвы неизвестный угнал автомобиль марки Jaguar XJ стоимостью более 3 миллионов рублей.

Как сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел днем 30 июля. Сообщение о краже поступило от 42-летнего мужчины.

По словам потерпевшего, неизвестный украл его автомобиль в районе дома № 2А по Свободному проспекту. Материальный ущерб потерпевший оценил в три миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Подобный автомобиль был украден на западе столицы 11 июля. Его владелец оценил ущерб почти в 6 миллионов рублей.