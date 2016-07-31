В столице угнали автомобиль Jaguar XJ стоимостью 3,5 млн рублей

Фото: m24.ru/Роман Балаев
На востоке Москвы неизвестный угнал автомобиль марки Jaguar XJ стоимостью более 3 миллионов рублей.
Как сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел днем 30 июля. Сообщение о краже поступило от 42-летнего мужчины.
По словам потерпевшего, неизвестный украл его автомобиль в районе дома № 2А по Свободному проспекту. Материальный ущерб потерпевший оценил в три миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Подобный автомобиль был украден на западе столицы 11 июля. Его владелец оценил ущерб почти в 6 миллионов рублей.