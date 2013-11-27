Nissan протестировал первый самоуправляемый автомобиль

Nissan протестировал в Японии беспилотный автомобиль

Японская компания Nissan Motor провела на скоростной автомагистрали первый открытый дорожный тест системы автономного управления автомобилем - Autonomous Drive.

Оборудован этой системой электромобиль Nissan LEAF. На его борту во время тест-драйва находились глава префектуры Канагава Юджи Куроива и вице-председатель Nissan Тосиюки Сига.

Фото: nissan-global.com

Как уточнили в пресс-службе компании, электромобиль двигался в полностью автоматическом режиме. Автогигант планирует и дальше развивать подобные технологии, чтобы машины с системой автономного управления как можно скорее появились на реальных дорогах.

Автомобильный эксперт Алексей Аксенов в эфире радиостанции "Москва FM" заявил, что на подобных автомобилях ездят пока в тестовом режиме, в массовом производстве таких машин нет. По мнению эксперта, данная система - не прорыв в области автомобилестроения, а некая эволюция.

Он отмечает, что на серийных машинах частично система автопилота уже используется. Например, адаптивный круиз-контроль поддерживает заданную постоянную скорость движения и следит за впереди идущим автомобилем, а система слежения за дорожной разметкой не позволит водителю неумышленно пересечь границы занимаемой полосы.

Сейчас, по мнению Аксенова, главная проблема автопилота заключается в большой погрешности навигационного оборудования.

Добавим, Nissan LEAF стал первым автомобилем с системой автопилота, который получил регистрационный номер в Японии.