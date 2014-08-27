На севере Москвы задержаны двое подозреваемых в серии краж из машин

Фото предоставлено УВО ГУ МВД России по Москве

Столичные полицейские совместно с сотрудниками Главного управления угрозыска задержали двоих мужчин, подозреваемых в целой серии краж из машин, передает пресс-служба МВД.

Так, в середине августа в центре Москвы из автомобиля был украден портфель с ноутбуком и документами, в полиции завели уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже причастны уроженец Москвы и его знакомый из Абхазии. Их задержали на севере столицы.

При обыске иномарки злоумышленников полицейские обнаружили вещи, похищенные из авто в центре города. Кроме того, у воров изъяли электронное устройство для несанкционированного открытия дверей машин.

Оба задержанных заключены под стражу. У следствия есть все основания полагать, что мужчины причастны к серии аналогичных преступлений, совершенных возле ТЦ и магазинов.