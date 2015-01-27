Продажи легковушек в столице сократились на 17 процентов

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Продажи легковых автомобилей в столице по итогам прошлого года упали на 17,1 процента и составили немногим более 594 тысяч машин. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

По всей страны темп падения продаж составил 10 процентов. Снижение наблюдалось во всех классах, кроме представительского. В 2014 году было продано 6,75 тысячи автомобилей этого класса, что на 12,3 процента больше, чем в 2013.

При этом падение продаж в самом популярном классе - Sport utility vehicle, или псевдо-кроссовер достигло почти 14 процентов. За прошлый год продали 272,49 тысячи авто этого класса. Отметим, что самыми популярными у россиян стали корейские автомобили Hyundai (продано 50,47 тысячи ) и Kia (реализовано 46,16 ).

На второй строчке расположились японские автомобили Nissan, их продали 47,23 тысяч. Однако снижение продаж по этим трем маркам все равно превысило 7,5 процентов.

Как ранее сообщал генеральный директор портала "Автодилер.ру" Олега Дацкива, снижение продаж в дальнейшем может только усилится. "Ассоциация российского бизнеса озвучила свой прогноз: минус 25 процентов к прошлому году. Но их прогноз достаточно оптимистичен, - пояснил он. - "АвтоБизнесРевю" и другие аналитики говорят о цифре более 40 процентов падения рынка к прошлому году. Думаю, в этом году мы увидим меньше 1,5 миллиона проданных единиц. Соответственно это будет порядка 30-40 процентов. В первые полгода мы почти не увидим продаж".

Ранее M24.ru сообщало, что "АвтоВАЗ" поменяет ценники на машины 2015 года выпуска. А согласно данным портала "Авито", в декабре после обвала рубля Opel Astra подорожал на 13 процентов, Toyota Camry на 20 процентов. Сильнее всего выросла стоимость Lexus ES. Его цена поднялась на 46 процентов. Кроме того, с начала года на 3-5 процентов выросли цены на всю линейку автомобилей Ульяновского автозавода. В среднем модельный ряд подорожал на 30-70 тысяч рублей.

BMW тоже меняет ценники на весь модельный ряд в России. Иномарки подорожают на 2-6,5 процентов.