Жительница Тольятти продает 38-летние "Жигули" за 3,5 миллиона рублей

Фото: ТАСС/А. Брянов

Жительница города Тольятти продает автомобиль ВАЗ 2103 за 3,5 миллиона рублей. Объявление размещено на одном из крупных сайтов продажи автомобилей.

Как поясняется в записке владельца, машина ярко-зеленого цвета была выпущена в декабре 1979 года. Пробег авто составляет всего 109 километров, сохранились все пломбы.

Автомобиль служил музейным экспонатом в частной коллекции. Его хранили в специальном помещении при постоянной температуре +18 градусов в течение 38 лет.

Несмотря на почтенный возраст машины, автор объявления называет ее новой и отмечает, что с годами стоимость вырастет.