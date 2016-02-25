Движение на Большой Татарской улице перекроют 26 февраля

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Движение на Большой Татарской улице и в Озерковском переулке будет временно перекрыто 26 февраля, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы. Движение перекроют в связи с проведением религиозного мероприятия.

Ограничения начнутся в 10:00 и продлятся до 14:00. Перекроют участок от Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского перереулка. Также будет перекрыт Озерковский переулок от Большой Татарской улицы до Озерковской набережной.

Фото: dt.mos.ru

Кроме того, движение транспорта ограничено до 15 октября на одной из трех полос в каждом направлении на проспекте Андропова из-за капитального ремонта на Нагатинском мосту.