Продажи автомобилей класса "люкс" в России в прошлом году выросли на 6,5%

Продажи в России автомобилей премиальных марок выросли по итогам прошлого года на 6,5 процента, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Всего в минувшем году было продано, по данным аналитиков "Автостата", 1,2 тысячи автомобилей класса "люкс".

Более половины – 60 процентов – всех продаж приходится всего на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class. В 2016 году эти автомобили приобрели 684 жителя России. Второе место с более скромным результатом (318 штук) традиционно занимает Bentley. Замыкает тройку лидеров в люксовом сегменте марка Rolls-Royce (110 штук).