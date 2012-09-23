Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2012, 14:33

Транспорт

В Москве полицейский нарушил ПДД и не прошел тест на алкоголь

Фото: ИТАР-ТАСС

В отношении московского полицейского, нарушившего ПДД и отказавшегося от прохождения теста на наличие алкоголя в крови, проводится проверка. Служебный Ford правоохранителя был остановлен сотрудниками дорожной инспекции на бульваре Яна Райниса около половины второго ночи 23 сентября.

Сотрудники ГИБДД составили два протокола: по факту нарушения правил дорожного движения и отказ от прохождения медосвидетельствования, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По результатам служебной проверки будет принято решение о наказании правоохранителя.

Сюжет: Уголовные дела в отношении полицейских
автомобили СЗАО нарушения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика