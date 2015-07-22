В тариф на эвакуацию могут включить расходы на штрафстоянки

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В тариф на эвакуацию автомобилей могут быть включены расходы, связанные с эксплуатацией сооружений и помещений спецстоянок, сообщили m24.ru в Федеральной антимонопольной службе. Методику расчета разрабатывала Федеральная служба по тарифам, которую объединили с антимонопольным ведомством.

"Документ одобрен Госдумой в первом чтении, как ожидается, во втором и третьем чтениях его рассмотрят в осеннюю сессию. На данный момент нет цельного решения по методике и тому, какие штрафы туда будут включены, будет ли повышение стоимости эвакуации. Уже после того, как будет принята методика, органы исполнительной власти в субъектах будут рассчитывать стоимость новых тарифов на эвакуацию", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Проект поправок в КоАП РФ внесло в Госдуму федеральное правительство в апреле 2015 года. Как пояснили авторы документа, сейчас Кодекс не дает четкого ответа на вопрос о том, кем и на основании каких нормативных правовых актов должна определяться стоимость расходов за перемещение и хранение транспортных средств на штрафстоянке.

Авторы поправок отмечают, что на сегодняшний день в КоАП не прописаны полномочия за регионами рассчитывать тарифы на эвакуацию, поэтому суды в 78 субъектах России по заявлениям жителей отменили тарифы.

Согласно разработанной ФСТ методике, цена на эвакуацию будет зависеть не от мощности двигателя, а от массы автомобиля. Кроме того, в тарифе учтут расходы содержание техники, ее амортизацию и закупку бензина и масел для эвакуаторов.

Если поправки примут окончательно, то стоимость эвакуации в столице также пересчитают. Сейчас перемещение среднего легкового автомобиля обходится владельцам машины в 5 тысяч рублей, а его хранение на стоянке, начиная со вторых суток по 1 тысяче рублей в день.

