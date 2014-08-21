Посетителей ВДНХ пересадят на электробусы

Фото: M24.ru

ГУП "МосгортрансНИИпроект" разрабатывает маршруты общественного электротранспорта для ВДНХ, рассказал M24.ru источник на предприятии. Автомобилистам могут предложить услугу Park&Ride - бросить машину на парковке и пересесть на электромобиль. При этом уже сейчас у территории выставки оборудуется семь платных парковок в общей сложности примерно на 600 машино-мест.

"С учетом того, что ВДНХ носит статус особо охраняемой природной территории, будет разработана маршрутная сеть электротранспорта, в том числе ее связь с внешними маршрутами общественного транспорта и окружающими транспортно-пересадочными узлами. Возможно, появится услуга Park&Ride - автостоянка для машин рядом с остановкой общественного транспорта", - отметил источник M24.ru в "МосгортрансНИИпроекте". По словам собеседника M24.ru, в рамках разработки схемы будут определены типы подвижного состава для общественного транспорта, размещение станций посадки-высадки пассажиров и остановок по вызову, а также места для гаражей со станциями подзарядки электрокаров.

Перед территорией комплекса ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" сейчас организует платные плоскостные парковки. Как пояснили в АМПП, всего у ВДНХ будет семь парковок примерно на 600 машино-мест. Общее количество парковочных мест на ВДНХ и прилегающей территории в ближайшем будущем составит около 2000 машино-мест.

"Сейчас происходит интеграция оборудования - оно зарубежное, мы его настраиваем под российские реалии, чтобы оно, в том числе, умело распознавать и удостоверения для инвалидов", - пояснили в пресс-службе АМПП.

По словам очевидцев, платный плоскостной паркинг работает у северного входа в комплекс, правда, пока на ней сложно припарковаться инвалидам, потому что автоматика не учитывает бесплатные места для них и шлагбаум не открывает двери без оплаты. В АМПП готовы возвращать деньги маломобильным гражданам, которым, пока система настраивается, пришлось заплатить за парковку.

Cейчас по территории выставки курсируют маршрутки и автобусы, они объезжают все основные павильоны. Общественный транспорт движется по кольцу, за пределами пешеходной зоны, стоимость поездки составляет 40 рублей, для льготников проезд бесплатный. Также на ВДНХ можно проехаться на экскурсионных паровозиках, в скором времени их сменят экологически чистые модели.

Доступ автомобильного транспорта на территорию ВДНХ максимально ограничен. Он осуществляется на основании постоянных и разовых пропусков. Стоимость платного разового пропуска составляет от 500 (проезд легкового автомобиля в будние дни) до 10 тысяч рублей – в зависимости от типа транспортного средства и его разрешенной максимальной массы.

В выходные дни полностью запрещен проезд автотранспорта по разовым пропускам. На территорию ВДНХ попадают только машины экстренных и оперативных служб, а также транспорт, необходимый для обеспечения деятельности выставки.

Заведующий кафедрой транспортной телематики и робототехники МАДИ Владимир Власов отметил, что система Park&Ride предполагает бесплатные перехватывающие парковки для личного транспорта. Платить посетители должны при этом только за проезд на электромобиле или электробусе. "Нужно также согласовать схему движения экологичного общественного транспорта на ВДНХ с городскими маршрутами "Мосгортранса", чтобы тем посетителям, у кого нет машины, можно было бы без проблем делать пересадку".

Эксперт отметил, что для обновленной ВДНХ неприемлемо движения автомобилей, которые зачастую не соответствуют высокому экологическому классу. "Москвичи приходят на выставку гулять и дышать свежим воздухом, а рядом едут "Жигули" и "коптят", - пояснил Власов.

Руководитель программы "Гринпис Россия" по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин считает правильным решение закрыть территорию выставки от автомобилей. "За границей тоже рекреационные или торговые территории без жилья и промышленных объектов стараются закрыть от автомобилей, предпочитая электрокары", - сказал Крейндин.

Напомним, что ГУП "МосгортрансНИИпроект" объявил конкурс на разработку новой транспортной схемы территории ВДНХ. Главная цель - улучшение транспортной доступности комплекса и объектов внутри него.

Отметим, что локальный общественный транспорт был у ВДНХ еще в советские времена. В 1957 году Рижская автобусная фабрика (РАФ) выпустила первый микроавтобус, и его решили использовать на территории выставки как экскурсионный. На базе автобуса создали тягач, тянущий за собой два прицепа. Правда, он не был экологичным, а работал на обычном бензиновом двигателе.

Марина Курганская