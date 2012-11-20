Форма поиска по сайту

20 ноября 2012, 14:20

Транспорт

Госавтоинспекция запустила обновленную версию интернет-портала

Скриншот сайта www.gibdd.ru

Заработал обновленный сайт российской Госавтоинспекции. Навигация про разделам стала проще и понятнее. Появилась карта, с помощь которой можно узнать про любое региональное подразделение ГИБДД.

На портале автоинспекции представлены новости, аналитические материалы, обзоры аварийности в различных регионах России, инфографика, фото- и видеоматериалы. Также на сайте можно проверить свои знания правил дорожного движения и оплатить штрафы в режиме он-лайн.

Система автоматически определяет регион, в котором находится пользователь, и вместе с федеральными новостями показывает ему новостной блок регионального ГИБДД.

"В колонке справа сразу же доступна информация о телефонах Управления ГИБДД региона, откуда вы вышли в сеть Интернет. Это необходимо, в первую очередь, для оперативной связи с ГИБДД в случае ДТП или какого-либо иного происшествия на дороге. Сейчас многие сотовые телефоны и другие мобильные устройства имеют выход в Интернет, и водителю не составит труда оперативно открыть интернет-сайт Госавтоинспекции МВД России, где прямо на главной странице он увидит телефоны дежурной части и телефон доверия для экстренной связи", – сообщается в пресс-релизе Госавтоинспекции.

Пока сайт работает в тестовом режиме. Любой пользователь может высказать свои пожелания по его развитию.

