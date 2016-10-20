Минпромторг запросил 60 млрд рублей на поддержку авторынка

Фото: ТАСС/Андрей Холмов

Минпромторг запросил у правительства около 60 миллиардов рублей на поддержку российского авторынка в 2017 году. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов, передает РИА Новости.

По его словам, министерство разработало ряд новых предложений, чтобы стимулировать спрос на отечественные машины. Так, ведомство создало программу для молодых водителей, которые приобретают первый автомобиль, и многодетных семей.

"Я считаю, что нужно стимулировать нашу молодежь приобретать в качестве первого автомобиля российскую машину с большой составляющей российских компонентов. Поэтому наша задача как государства сделать этот автомобиль доступным", – заявил Морозов.

Еще одна предложенная идея получила название "Российский тягач". Она касается рынка автомобилей для грузоперевозок. По словам Морозова, это сегмент, который на данный момент успешно конкурирует с железнодорожными перевозками.