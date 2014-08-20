Столичная Госавтоинспекция опубликует "белый" список автошкол

Фото: ИТАР-ТАСС

Список автошкол, которые согласовали новые образовательные программы, опубликуют на официальном сайте ГИБДД в разделе "Москва". Первые два десятка школ, которые смогут набирать курсантов, будут объявлены через полтора месяца, сообщил M24.ru замначальника отдела экзаменационной работы столичного управления Госавтоинспекции Илья Молодцов. Как заявила M24.ru президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева, в числе первых должны оказаться 10 школ системы ДОСААФ, колледж автомобильного транспорта №9, а также технологический колледж №21 и частная автошкола "Старт". Кроме того, как заявила директор департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров Минобрнауки РФ Наталья Золоторева, ведомство направило запрос в мэрию Москвы с просьбой подыскать участки для новых автодромов. При этом одним автодромом смогут пользоваться несколько школ.

Как только первые автошколы согласуют новые программы обучения, список учреждений будет опубликован на сайте ГИБДД в разделе "Москва", рассказал Илья Молодцов. "Первых результатов стоит ждать уже через 1,5 месяца. Уже подали заявление две автошколы, в ближайшие две недели мы ожидаем заявления еще примерно от 15 школ", - заявил он. Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней, через 1,5 месяца в столице должен появиться "белый список" из, как минимум, 17 автошкол с новыми лицензиями.

Как быстро в столице возобновится массовый набор и сколько школ продолжит работу по новым правилам, представитель ГИБДД прогнозировать не решился. "Мы надеемся, что более половины школ будут работать. Точно должны остаться все, кто добросовестно относился к своим обязанностям и имеет долгую историю работы в столице", - отметил Молодцов. До сих пор в столице работало порядка 300 автошкол.

Начало нового массового набора курсантов, по его словам, зависит только от того, насколько быстро школы соберут документы, а это на данный момент спрогнозировать проблематично.

Напомним, что 5 ноября прошлого года вступили в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения, а в декабре были разработаны новые программы обучения в автошколах. Теперь продолжительность обучения в автошколе будет составлять порядка 3-3,5 месяцев, при этом водители должны будут вместо 106 часов заниматься 134 часа теорией и 56 часов автомобильной практикой. Причем каждый урок вождения будет занимать 60 минут вместо обычных 45.

Кроме того, по новым правилам, водители теперь смогут получать права 16 различных категорий и подкатегорий, например, М — мопеды, А – все мотоциклы и А1 — легкие мотоциклы, В1- квадроциклы, трициклы, В - автомобили массой до 3,5 тонн. Кроме того, водители смогут учиться и сдавать экзамены на машинах с "автоматом".

Новые требования были зарегистрированы в Минюсте 9 июля, после чего автошколам дали месяц для перехода на работу по новым правилам. С 12 августа образовательные учреждения уже могут подавать заявления в ГИБДД, чтобы их программы проверили на соответствие новым требованиям. Одним из обязательных условий перехода на новые учебные программы является наличие у автошколы площадки размером 0,24 га.

Директор департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров Минобрнауки РФ Наталья Золоторева заявила, что ведомство направило официальное письмо в столичную мэрию с просьбой помочь автошколам с поиском участков. "Мы направили официальное письмо и попросили столичные департаменты подыскать учебные площадки для столичных автошкол", - отметила Золотарева. Она также отметила, что в рамках сетевого обучения одной площадкой может пользоваться несколько автошкол.

Как рассказала M24.ru президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, большинство автошкол уже начали собирать документы для новых лицензий. "Первыми в списках точно окажутся школы системы ДОСААФ – их в Москве 10,а также колледж автомобильного транспорта №9, технологический колледж №21 и частная автошкола "Старт". С ними у нас было несколько встреч, где они задавали очень предметные вопросы, у них есть нужные автодромы, у "Старта" площадка даже в два раза больше необходимой. Все, что им нужно – это решить формальные вопросы",- отметила Шутылева.

По прогнозам эксперта, подавляющее большинство школ столицы сможет перейти на новую систему преподавания. "Скорее всего, основная масса автошкол постарается получить лицензии в ближайшие 2-3,5 месяца, чтобы был минимальный разрыв между наборами", - пояснила Шутылева.

Что касается повышения цен на услуги автошкол после перехода на новые программы, по прогнозам Татьяны Шутылевой, курс подорожает примерно на 10-15%. "Это если считать по возросшим затратам на дополнительные образовательные часы. Однако рынок может внести свои коррективы", - пояснила она.

Директор 9-го транспортного колледжа Вячеслав Гриднев рассказал M24.ru, что школа планирует подать заявление на лицензию 10 сентября, а получить разрешительные документы уже в конце сентября. "Сейчас мы проверяем свою материально-техническую базу и кадры – например, все инструкторы теперь должны проходить повышение квалификации каждые три года, раньше этот срок составлял каждые пять лет. Мы проверяем, чтобы весь персонал имел свежие документы по пройденному обучению", - отметил он. Что касается площадок, то у школы нет с ними проблем, все они даже немного превышают по площади 0,24 га.

"Мы также провели работу в районах, где есть наши школы – это станции метро "Дмитровская", "Петровско-Разумовская " и "Аэропорт". Жители уже оповещены, что новый набор будет не ранее, чем в конце сентября", - рассказал Гриднев. Колледж набирает учеников каждый месяц, последний набор был 8 августа, каждая группа в школе составляет 20-30 человек, соответственно, к моменту подачи документов в школе не будет обучаться ни одного водителя.

"Да, действительно, между наборами будет промежуток, когда в колледже никто не будет обучаться, но это время нам как раз нужно, чтобы решить все свои организационные вопросы", - пояснил директор колледжа. Новые цены на услуги также будут разработаны до 20 сентября.

Президент московского регионального Союза автошкол Лев Бурыкин полагает, что в Москве не более двух десятков автошкол имеют свои площадки. Остальным учреждениям потребуется переходный период. "Его следовало бы продлить хотя бы до 1 января 2016 года. Им нужно время на подыскивание площадок и заключение договоров аренды", - заявил Бурыкин.

Как рассказала M24.ru начальник отдела департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров Минобрнауки РФ Лариса Шмелькова, одной площадкой при желании могут пользоваться несколько автошкол. "При этом им не нужно заключать между собой каких-либо договоров. Достаточно каждой школе подписать договор аренды с управой района, и они могут пользоваться площадкой по очереди. Если там есть хорошее освещение, то можно, например, вести занятия 24 часа в сутки", - отметила Шмелькова.

Дарья Миронова